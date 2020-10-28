  • مباشر
اللغة

دويتشه بنك يتحول إلى الربحية في الربع الثالث بـ 182 مليون يورو

دويتشه بنك
دويتشه بنك
اقتصاد أوروبا

دويتشه بنك يتحول إلى الربحية في الربع الثالث بـ 182 مليون يورو

متابع الغاء المتابعة

فرانكفورت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن دويتشه بنك الألماني، اليوم الأربعاء، أنه حقق صافي ربح بلغ 182 مليون يورو في الربع الثالث من العام مع مضي البنك في خطته الراهنة لإعادة الهيكلة ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

تضاعف أرباح شركات سوق السعودية تضاعف أرباح "بوان" بالربع الثالث 807% إلى 29 مليون ريال

وسجل البنك أرباحا عائدة للمساهمين، مقارنة مع خسائر 942 مليون يورو قبل عام وهو ما يفوق التوقعات.

وكان آخر ربح فصلي يسجله البنك في الربع الأول من 2019.

ويتكبد أكبر بنك ألماني خسائر على مدى الأعوام الخمسة الفائتة، ويأمل في تغيير هذا عبر إصلاحات تشمل خفض عدد الموظفين والتخارج من بعض الأنشطة وتقليص التكاليف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين
مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش
وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل
صورة لأسماء الأسد تتسبب بموجة كبيرة من الشائعات صورة لأسماء الأسد تتسبب بموجة كبيرة من الشائعات
ترمب يتقدم على بايدن والناخبون السود يرجحون كفة الرئيس ترمب يتقدم على بايدن والناخبون السود يرجحون كفة الرئيس

قبل ان تذهب

تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية
تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية

اكتشف المزيد