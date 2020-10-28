أعلن دويتشه بنك الألماني، اليوم الأربعاء، أنه حقق صافي ربح بلغ 182 مليون يورو في الربع الثالث من العام مع مضي البنك في خطته الراهنة لإعادة الهيكلة ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وسجل البنك أرباحا عائدة للمساهمين، مقارنة مع خسائر 942 مليون يورو قبل عام وهو ما يفوق التوقعات.

وكان آخر ربح فصلي يسجله البنك في الربع الأول من 2019.

ويتكبد أكبر بنك ألماني خسائر على مدى الأعوام الخمسة الفائتة، ويأمل في تغيير هذا عبر إصلاحات تشمل خفض عدد الموظفين والتخارج من بعض الأنشطة وتقليص التكاليف.