أغلقت البنوك الوطنية في الإمارات 88 فرعاً في الدولة منذ بداية العام الجاري، ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 568 مقابل 656 فرعاً في نهاية 2019.

وأظهرت بيانات حديثة من "مصرف الإمارات المركزي" أنه ومع تواصل الاستثمار في التقنية، وصل عدد الفروع التي أغلقت في شهر أكتوبر الماضي إلى 13 فرعاً، لكن مع افتتاح "مصرف الشارقة الإسلامي" لفرع جديد خلال الشهر وصل صافي التراجع في عدد الفروع إلى 12 فرعاً مقابل 580 فرعاً في نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات "المركزي" فقد أغلق "بنك أبوظبي التجاري" في أكتوبر الماضي 8 فروع، الأمر المتوقع نتيجة لدمج أعمال "بنك الاتحاد الوطني" و"مصرف الهلال"، ووصل عدد فروع البنك إلى 65 فرعاً في نهاية أكتوبر الماضي.

وقام كل من البنوك التالية بإغلاق فرع واحد تابع في أكتوبر الماضي، وهي "الإمارات دبي الوطني" و"الإمارات الإسلامي" و"العربي المتحد" و"أبوظبي الإسلامي"، و"بنك نور" الذي أغلق بعد إتمام دمجه ضمن "بنك دبي الإسلامي" فرعاً من أصل فرعين تابعين له، ليبقى فرع واحد تابع للبنك مع نهاية أكتوبر الماضي.

وتراجع عدد مكاتب الصرف التابعة للبنوك الوطنية في الدولة من 25 مكتباً في نهاية سبتمبر الماضي إلى 23 في نهاية أكتوبر مع قيام "أبوظبي التجاري" بإغلاق مكتبي صرف تابعين له. وافتتح "مصرف الإمارات الإسلامي" في أكتوبر وحدة خدمات إلكترونية جديدة، ليرتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية من 32 وحدة في نهاية سبتمبر إلى 33 وحدة في نهاية أكتوبر الماضي.