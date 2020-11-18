سجل الائتمان المصرفي والممنوح لقطاع التجارة في السعودية نمواً بنحو 6.7% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، ليبلغ نحو 309.37 مليار ريال، مقارنة بـ289.82 مليار ريال، وبذلك يسجل صافي إقراض بنحو 19.55 مليار ريال للفترة.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد سجل حجم الائتمان للقطاع التجاري أعلى مستوى في عامين ونصف العام أي منذ الربع الأول من 2018، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".

وبذلك يسجل الائتمان للقطاع التجاري نمواً سنوياً للربع السادس على التوالي، حيث نما في الربع الثاني من 2019 بنحو 0.8% ثم 1.3% للربع الثالث و2% للربع الرابع، فيما بلغ الربع الأول من العام الجاري نموا بنحو 10.8%، وكذلك سجل نموا في الربع الثاني بنحو 6%.

وعلى أساس ربعي، سجل قطاع التجارة، الذي يعد أكبر قطاع ممول من قبل البنوك من إجمالي القطاعات الرئيسية، نمواً مقارنة بالربع الثاني بلغ 0.83%، ليسجل نموه للربع الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من النمو إلا أن نصيب القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي تراجع إلى نحو 17.87%، مقارنة بـ19.3 في المئة للفترة المماثلة من العام السابق.

إلى ذلك، سجل القطاع التجاري نمواً في حجم قروضه للعام الماضي 2019 بنحو 2%، ليسجل صافي إقراض بنحو 5.58 مليار ريال للفترة، في حين انكمش بنحو 10.4% في 2018 وهو أكبر انكماش منذ 19 عاماً.

من جهة أخرى، سجل حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية الربع الثالث نموا بنحو 15.21%، ليبلغ نحو 1.66 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.44 تريليون ريال، وبصافي إقراض بلغ 219.81 مليار ريال.