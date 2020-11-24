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"ساما" ترخص لـ3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات الإلكترونية

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما
مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"
ساما

"ساما" ترخص لـ3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات الإلكترونية

في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية

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العربية.نت

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، عن الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، ليصل إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها في قطاع التقنية المالية 11 شركة حتى الآن.

وذكرت "ساما" في بيان لها، أن الشركات هي شركة سكاي باند المالية "سكاي باند" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية "نون باي" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى شركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات "فوديكس" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة، تأتي استكمالاً لجهودها في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.

وجاء القرار، استناداً إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء.

وصدرت القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 30 يناير 2020، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

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