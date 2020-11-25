قفز سهم HSBC في هونغ كونغ 8% خلال تداولات اليوم، مع تفاؤل المستثمرين بقيام البنك بتوزيع أرباح في المستقبل القريب.

وتحسنت النظرة لأداء البنك، بعدما فاقت النتائج المالية توقعات المحللين في الربع الثالث.

وبلغ ارتفاع السهم 50% منذ نهاية سبتمبر بعد أن هوى إلى أدنى مستوى منذ 25 عاما.

كان بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز شرع في تغيير نموذج أنشطته بفعل جائحة فيروس كورونا سعيا لتحويل مصدر الدخل الرئيسي من أسعار الفائدة إلى أنشطة تعتمد على رسوم.

وكشف أكبر بنك في أوروبا عن تسريعه خطى خطط لتقليص حجمه وخفض التكاليف أكثر مما اقترح من قبل.

والتغييرات لنموذج الأنشطة من أكبر التغييرات في الاستراتيجية حتى الآن بالنسبة للبنك الذي روج طويلا لقدرته على تحقيق دخل من الفائدة لودائع أكثر من 1.5 تريليون عميل.