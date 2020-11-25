قال محافظ البنك المركزي الإماراتي، عبدالحميد الأحمدي، إنه بات من الضروري على الجهات القائمة على النظام المالي العالمي، البحث عن وسائل جديدة مبتكرة لإدارة المخاطر والاستفادة من الفرص التي أوجدتها جائحة كورونا.

وأشار الأحمدي في كلمته خلال افتتاح منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية 2020 ضمن فعاليات فينتك أبوظبي، إلى ارتفاع استخدام قنوات الدفع الرقمية وارتفاع معدّل الإقراض الرقمي في الفترة الأخيرة.

كما أشار محافظ المركزي الإماراتي إلى أن النظام المالي سيصبح أكثر ابتكاراً ومرونة، مضيفا أنه سيتخذ من التحوّل الرقمي أساساً له مهما كانت الظروف المحيطة به.

وفيما يتعلّق بالقطاع المالي والمصرفي، أوضح الأحمدي أن التكنولوجيا ستستمر في تحويل القطاع المالي والمصرفي، لا سيّما فيما يتعلّق بطريقة إنتاج وتوزيع واستخدام الخدمات المالية.