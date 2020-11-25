  • مباشر
اللغة

الإمارات تدعو لتطوير مبتكر لإدارات المخاطر المالية

اقتصاد الإمارات مناسبة
اقتصاد الإمارات يواجه بمرونة تحديات كورونا
بنوك الإمارات

الإمارات تدعو لتطوير مبتكر لإدارات المخاطر المالية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال محافظ البنك المركزي الإماراتي، عبدالحميد الأحمدي، إنه بات من الضروري على الجهات القائمة على النظام المالي العالمي، البحث عن وسائل جديدة مبتكرة لإدارة المخاطر والاستفادة من الفرص التي أوجدتها جائحة كورونا.

وأشار الأحمدي في كلمته خلال افتتاح منتدى التكنولوجيا المالية الحكومية 2020 ضمن فعاليات فينتك أبوظبي، إلى ارتفاع استخدام قنوات الدفع الرقمية وارتفاع معدّل الإقراض الرقمي في الفترة الأخيرة.

كما أشار محافظ المركزي الإماراتي إلى أن النظام المالي سيصبح أكثر ابتكاراً ومرونة، مضيفا أنه سيتخذ من التحوّل الرقمي أساساً له مهما كانت الظروف المحيطة به.

وفيما يتعلّق بالقطاع المالي والمصرفي، أوضح الأحمدي أن التكنولوجيا ستستمر في تحويل القطاع المالي والمصرفي، لا سيّما فيما يتعلّق بطريقة إنتاج وتوزيع واستخدام الخدمات المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب
هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي! هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي!

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد