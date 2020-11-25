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تعيين رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي ونائبه

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سوق السعودية

تعيين رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي ونائبه

بعد استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي

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دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف الراجحي عن موافقة مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، على تعيين عبدالله بن سليمان الراجحي رئيساً لمجلس الإدارة، وإبراهيم بن محمد الرميح نائباً لرئيس المجلس.

وقال المصرف بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن قرار المجلس جاء بعد استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على اختيار وتسمية رئيس المجلس ونائبه.

كانت الجمعية العامة العادية لمصرف الراجحي المنعقدة في 9 نوفمبر 2020، قد وافقت على انتخاب مجلس إدارة جديدة لمدة 3 سنوات تبدأ في 14 نوفمبر 2020.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمصرف فإن عبدالله بن سليمان الراجحي، حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز عام 1979م، وساهم في تحويل شركة الراجحي للصرافة والتجارة إلى شركة مساهمة عامة، وتقلد عددا من المناصب القيادية في مصرف الراجحي منذ عام 2013.

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