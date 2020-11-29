  • مباشر
اللغة

المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لنهاية الربع الأول 2021

البنك المركزي السعودي مناسبة
شعار البنك المركزي السعودي
ساما

المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لنهاية الربع الأول 2021

استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program)، أحد برامج "ساما" لدعم تمويل القطاع الخاص، لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021.

وقال البنك المركزي في بيان، اليوم الأحد، إن هذا التمديد يأتي استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وقد تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى الوقت الحالي 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77.3 مليار ريال.

بعد مذكرة لقاح كورونا.. سهم سبيماكو يقفز 5.5% أسواق المال سوق السعودية بعد مذكرة لقاح كورونا.. سهم سبيماكو يقفز 5.5%

وذكر المركزي السعودي في بيانه، أن هذه الخطوة، تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كان محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، قال في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، مؤخراً، إنه تجري دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.

وأوضح الخليفي أن "البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر، وهناك دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة".

وكان "المركزي" قد مدد البرنامج 3 شهور إضافية في سبتمبر الماضي، حتى 14 ديسمبر 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 43 مزارعا بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد