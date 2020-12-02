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رئيس اتحاد بنوك مصر للعربية: أثبتنا قوة تجاه أزمة كورونا

بنوك مصر

رئيس اتحاد بنوك مصر للعربية: أثبتنا قوة تجاه أزمة كورونا

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العربية.نت

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أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر محمد الإتربي في مقابلة مع "العربية"، قوة القطاع المصرفي في البلاد، وأن الإجراءات المالية التي تم اعتمادها منذ بدء الجائحة ساهمت في احتفاظ الجنيه لقوته أمام الدولار.

وأضاف الإتربي أن الجنيه المصري شهد تحسنا نتيجة للمبادرات التي تبنتها الحكومة في خطوة لتنشيط الاقتصاد.

كما أكد أن الجنيه محتفظ بقوته منذ بداية العام بدعم من الإجراءات.

وتوقع رئيس اتحاد البنوك المصرية أن تتأثر أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة وهو أمر طبيعي، جراء ظروف الجائحة.

وقال إن البنك الرقمي في مصر سيجري إطلاقه فى النصف الثاني من عام 2021.

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