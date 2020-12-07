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بنك سوسيتيه جنرال يعتزم إغلاق 600 فرع

سوسيتيه جنرال
سوسيتيه جنرال
اقتصاد فرنسا

بنك سوسيتيه جنرال يعتزم إغلاق 600 فرع

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باريس - رويترز

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سرع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، اليوم الاثنين، خططا لزيادة الربحية عن طريق الدمج بين شبكتيه للخدمات المصرفية للأفراد، وهو ما يفضي إلى إغلاق 600 من فروعه البالغ عددها 2100 تقريبا بحلول 2025.

وفي الوقت الذي يواصل فيه انخفاض أسعار الفائدة التأثير على الدخل وهوامش الربح من الخدمات المصرفية للأفراد، قال ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، إن دمج الشبكتين سيوفر أكثر من 350 مليون يورو (424 مليون دولار) في 2024 وحوالي 450 مليون يورو في 2025.

وقال سوسيتيه جنرال إن الخطة ستتكلف ما بين 700 مليون و800 مليون يورو.

وبحلول الساعة 0959 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسهم البنك 1.2%.

وقال رئيس شبكات الخدمات المصرفية للأفراد لدى سوسيتيه جنرال سيباستيان بروتو للصحافيين "لن يكون هناك أي استغناءات قسرية أو تسريحات لموظفين".

وتقلص البنوك الأوروبية أعداد الفروع منذ سنوات، لكن معارضة من نقابات عمالية وسياسيين بشأن الحصول على الخدمات المصرفية تعني أن الكثير منها ليس بمقدورها الخفض بالحجم الذي تريده.

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