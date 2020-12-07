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تقاعد الرئيس التنفيذي لـ "غولدمان ساكس الشرق الأوسط"

THUMBNAIL_ غولدمان ساكس
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تقاعد الرئيس التنفيذي لـ "غولدمان ساكس الشرق الأوسط"

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العربية.نت

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أفادت مذكرة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيم يونان، سيتقاعد بعد أن أمضى نحو ثلاثين عاما في البنك، ليخلفه كل من فادي أبوعلي وزيد خالدي كرئيسين مشاركين في المنطقة.

وبدأ "يونان" مسيرته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2006، حيث أشرف على عملية توسع "غولدمان ساكس" وحصوله على التراخيص في دبي والرياض.

وفي خطوة سابقة الشهر الماضي، عبر جريج ليمكاو، أحد كبار صانعي الصفقات في مجموعة غولدمان ساكس، عن عزمه مغادرة إدارة شركة الاستثمار التي بدأها قطب التكنولوجيا مايكل ديل.

وأدار ليمكاو أحد أكثر أقسام غولدمان ربحية بعد مسيرة مهنية طويلة، جمعت صفقات في قطاعات التكنولوجيا، والإعلام، وصفقات الدمج في قطاع الرعاية الصحية، والذي كان يُنظر إليه على أنه منافس محتمل على أن يكون رئيساً تنفيذياً للشركة.

وانضم الرجل البالغ من العمر 51 عاما إلى غولدمان في عام 1992، وأمضى حياته المهنية كمستشار لشركات التكنولوجيا والإعلام الكبرى بما في ذلك شركة تويتر و"أوبر"، وتم تعيينه في عام 2013 كرئيس مشارك لأعمال الاندماج الخاصة، وتمت ترقيته في عام 2017 للمشاركة في إدارة ذراعها المصرفية الاستثمارية، والتي تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ والطروحات، وإدارة القروض.

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