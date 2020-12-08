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أول إمرأة تتولى رئاسة "سيتي غروب" بالمنطقة

إليسار فرح أنطونيوس سيتي غروب
إليسار فرح أنطونيوس
بنوك

أول إمرأة تتولى رئاسة "سيتي غروب" بالمنطقة

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رويترز

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أفادت مذكرة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء بأن سيتي غروب عينت إليسار فرح أنطونيوس رئيسة جديدة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها أول امرأة تقود المنطقة الأسرع نموا في محفظة الأسواق الناشئة للبنك.

يأتي تعيين أنطونيوس بعد أن عين البنك مديرة الخدمات المصرفية للأفراد جين فريزر رئيسة تنفيذية في سبتمبر أيلول، مما يجعلها أول امرأة تقود بنكا رئيسيا في وول ستريت.

وجرى الاحتفال بتعيين فريزر كخطوة في الاتجاه الصحيح لصناعة بها عدد قليل من النساء أو المسؤولات التنفيذيات في المناصب العليا.

وأظهرت المذكرة أن أنطونيوس انضمت إلى سيتي في عام 2005 كرئيسة لمصرفه الخاص في أبوظبي ولديها خبرة في الخدمات المالية في المنطقة امتدت لما يزيد على 25 عاما.

وعملت أيضا في منصب المدير التنفيذي لسيتي في الإمارات منذ عام 2016، وكانت مسؤولة عن العمليات في الإمارات والشام والعراق منذ عام 2019.

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