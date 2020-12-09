أعلن بنك برقان عن طرح أوراق مالية ثانوية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات جديدة) بقيمة 500 مليون دولار أميركي.

وقال "برقان" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن السندات الجديدة مُستحقة بعد 11 سنة وقابلة للاسترداد المُبكر بعد 6 سنوات من تاريخ إصدارها.

وأوضح البنك في البيان أن السندات الجديدة ستحمل سعر فائدة ثابت بنسبة 2.75%.

وأفاد بأن هذا الطرح سيساعد على دعم متطلبات رأس المال والسيولة طويلة الأجل في البنك.

وكان البنك أعلن في أواخر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عن تقدمه بطلب إلى بنك الكويت المركزي؛ للحصول على موافقة الأخير بأن يصدر "برقان" أوراقاً مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات جديدة).