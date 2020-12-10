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ماكنزي: ضغوط كورونا ستواجه بنوك العالم لـ 4 سنوات

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ماكنزي: ضغوط كورونا ستواجه بنوك العالم لـ 4 سنوات

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رويترز

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قالت شركة ماكنزي آند كو للاستشارات في تقرير إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم قد تواجه 4 سنوات أخرى من انخفاض الأرباح ضمن تبعات جائحة كوفيد-19.

وأضافت الشركة أنه بحلول عام 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار مخصصات نفقات لخسائر القروض وستُفقد 3.7 تريليون دولار من الإيرادات نهائيا، بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت الشركة إن من المتوقع أيضا على مستوى العالم أن يتراجع العائد على حقوق الملكية، وهو مقياس مهم للربحية، إلى 1.5 بالمئة في 2021 من 8.9% في 2019.

وأضافت أن معظم المؤسسات لن تستعيد ربحية عام 2019 قبل مضي خمسة أعوام ما لم تحسن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وأن الدمج قد يكون حلا لبعضها.

وقال كوسيك راججوبال أحد معدي التقرير "هناك ضرورة ملحة لأن ترفع البنوك إنتاجيتها".

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