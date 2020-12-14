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المركزي الإماراتي يرفع رصيده من الذهب 232% بنهاية أكتوبر

المركزي الإماراتي
مصرف الإمارات المركزي
الإماراتي المركزي

المركزي الإماراتي يرفع رصيده من الذهب 232% بنهاية أكتوبر

وزاد أصوله بالعملات الأجنبية لـ97.5 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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رفع مصرف الإمارات المركزي رصيده من الذهب بنسبة 232% ما يعادل 7.2 مليار درهم (1.96 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2020، ليصل إلى 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار) بنهاية أكتوبر 2019.

وارتفع رصيد احتياطي الذهب لدى المصرف المركزي بنسبة 154.8% ما يعادل 6.26 مليار درهم (1.7 مليار دولار) خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.04 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في نهاية العام 2019.

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وعلى أساس شهري، ارتفع احتياطي المركزي الإماراتي من الذهب بنسبة 15% ما يعادل 1.35 مليار درهم (368 مليون دولار) بنهاية أكتوبر 2020، مقارنة بنحو 8.96 مليار درهم (2.44 مليار دولار) في سبتمبر 2020، نقلاً عن صحيفة "البيان" اليوم الاثنين.

وفي سياق متصل، رفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 358.02 مليار درهم (97.5 مليار دولار) بنهاية أكتوبر بارتفاع على أساس شهري 0.4%، مقابل 356.61 مليار درهم (97.1 مليار دولار) في سبتمبر، وبانخفاض على أساس سنوي 3.4%، مقابل 370.73 مليار درهم (101 مليار دولار في أكتوبر 2019.

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