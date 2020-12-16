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رئيس التجاري الدولي: تجنيب مخصصات بالربع الثالث وفقاً لملاحظات "المركزي"

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رئيس التجاري الدولي: تجنيب مخصصات بالربع الثالث وفقاً لملاحظات "المركزي"

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العربية.نت

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أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص في البلاد، اليوم الأربعاء، تراجع صافي ربحه خلال الربع الثالث من هذا العام وخلال أول تسعة أشهر بعد تجنيبه مخصصات "غير مسبوقة" قدرها 3.863 مليار جنيه.

وتراجع صافي ربح البنك 26% في الربع الثالث على أساس سنوي إلى 2.35 مليار جنيه و14% في أول تسعة أشهر من هذا العام على أساس سنوي إلى 7.35 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات البنك 10% في الربع الثالث على أساس سنوي إلى 6.65 مليار جنيه وبنحو 14% في أول تسعة أشهر من العام إلى 19.3 مليار جنيه.

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واستبعد البنك المركزي المصري في أكتوبر تشرين الأول هشام عز العرب من رئاسة مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر بعد ملاحظات رقابية، وعين البنك حينها شريف سامي رئيسا لمجلس إدارته.

وقال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك لرويترز في اتصال هاتفي "الملاحظات التي تضمنها تقرير البنك المركزي والتي تطالب بوجود مخصصات تم تضمينها في النتائج المالية".

وأضاف: "ملاحظات البنك المركزي أُعدت لها خطة تصحيحية وانتهينا من بعض النقاط وهناك نقاط أخرى لها توقيتات زمنية محددة".

وجنب البنك التجاري الدولي مصر مخصصات بقيمة 3.863 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 1.207 مليار قبل عام ووصفها في بيانه بانها "غير مسبوقة تأخذ في عين الاعتبار الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة للأحداث الجارية والتي يصعب تقديرها بشكل مؤكد في الوقت الراهن".

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