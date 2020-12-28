  • مباشر
اللغة

موجودات بنوك السعودية تتخطى 4 تريليونات ريال

الريال السعودي
الريال السعودي
سوق السعودية

موجودات بنوك السعودية تتخطى 4 تريليونات ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - فيصل الشمري

نشر في: آخر تحديث:

تخطى إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك في السعودية نهاية نوفمبر حاجز الـ 4 تريليونات ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015.

وبحسب تحليل "العربية.نت" للبيانات الصادرة اليوم الاثنين عن البنك المركزي السعودي "ساما"، تنقسم هذه الموجودات المصرفية الضخمة إلى عدة أقسام، أبرزها ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 1.755 تريليون ريال مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، وثانيها: 1.77 تريليون ريال موجودات أجنبية أغلبها تعود للبنك المركزي السعودي، وثالثها مطلوبات المصارف على الحكومة بحوالي 430 مليار ريال.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قالت في تقرير لها الشهر الحالي، إن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية أظهرت علامات انتعاش، بسبب نمو ملحوظ في القروض خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد.

وتأتي بوادر الانتعاش وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من العام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.

الأسهم المصرية تصعد وأداء متباين لأسواق الخليج أسواق المال البورصة المصرية الأسهم المصرية تصعد وأداء متباين لأسواق الخليج

وذكرت فيتش، في تقرير حديث لها، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، أنه رغم الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل وتأثيرها على تصنيفات البنوك السعودية، فإن المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى للبنوك السعودية عند "bbb+" لا يزال هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب وكالة "فيتش" فقد استقرت مقاييس جودة الأصول المعلنة في القطاع خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، مدعومة بإجراءات المساندة الحكومية، والنمو المرتفع في تمويل الشركات قبل الوباء ورهون التجزئة.

فيما توقعت تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.

وقالت الوكالة إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك السعودية شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات خبير بريطاني: آثار كورونا النفسية ستصاحب البشر لسنوات
بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي  بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي 

الأكثر قراءة

أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي
مصر.. إيداع مصر.. إيداع "طفل المرور" داراً للرعاية والحبس عاماً لأصدقائه
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية

قبل أن تذهب

هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!
هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!

اكتشف المزيد