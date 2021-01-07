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"الإمارات دبي الوطني" يصدر سندات بـ 750 مليون دولار

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"الإمارات دبي الوطني" يصدر سندات بـ 750 مليون دولار

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العربية.نت

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني إصدار سندات ممتازة تستحق بعد خمس سنوات بمبلغ 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم). وأوضح البنك في إفصاح لسوق دبي المالي أنه تم إصدار السندات بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما سيتم إدراج هذه السندات بتاريخ 13 يناير وتستحق بتاريخ 13 يناير 2026.

وأظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني، كلف بنوكاً لترتيب مكالمات مع مستثمرين قبيل اصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار.

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وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها رويترز، يتيح الإصدار، الذي استقطب طلبات اكتتاب بأكثر من 2.2 مليار دولار، معدل فائدة يوازي 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

واستعان البنك بمصارف "آي سي بي ي" و"آي إن جي" و"ميزوهو للأوراق المالية" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب عملية الإصدار والتي سيكون أجل استحقاقها 5 سنوات.

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