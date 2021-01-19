قال بنك مصر، ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في البلاد، الثلاثاء إنه وقع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي يحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 425 مليون يورو.

وأضاف في بيان صحفي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه أن الهدف من القرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال بنك مصر إن الاتفاقية تمثل الشريحة الأولى من قرض أكبر بقيمة اجمالية 750 مليون يورو، وإن توقيع اتفاقية الشريحة الثانية سيكون في أوائل 2022.