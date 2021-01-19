  • مباشر
اللغة

بنك مصر يقترض 425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي

بنك مصر
بنك مصر
اقتصاد مصر

بنك مصر يقترض 425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال بنك مصر، ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في البلاد، الثلاثاء إنه وقع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي يحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 425 مليون يورو.

وأضاف في بيان صحفي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه أن الهدف من القرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال بنك مصر إن الاتفاقية تمثل الشريحة الأولى من قرض أكبر بقيمة اجمالية 750 مليون يورو، وإن توقيع اتفاقية الشريحة الثانية سيكون في أوائل 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كورونا يتفشى بصفوف الحرس الثوري بسبب المناورات المتواصلة كورونا يتفشى بصفوف الحرس الثوري بسبب المناورات المتواصلة
جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟ جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين

قبل أن تذهب

هل ستتغير سياسة أميركا الخارجية في عهد الرئيس الجديد؟
هل ستتغير سياسة أميركا الخارجية في عهد الرئيس الجديد؟

اكتشف المزيد