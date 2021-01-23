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جورمان.. المصرفي الأميركي الأعلى أجراً

الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي جيمس جورمان
الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي جيمس جورمان
بنوك

جورمان.. المصرفي الأميركي الأعلى أجراً

رئيس Morgan Stanley تلقى 33 مليون دولار عن أعمال العام الماضي

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العربية.نت

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تصدر جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Stanley قائمة الرؤساء التنفيذيين الأميركيين في القطاع المصرفي الأميركي متجاوزاً نظيره الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase & Co جيمي ديمون.

وحصل جورمان على 33 مليون دولار لعام 2020، مقابل 31.5 مليون دولار لجيمي ديمون.

ونفذت مؤسسة جورمان خلال العام الماضي، الذي يعد عام الأرباح القياسية، اثنتين من أكبر الصفقات من قبل أحد أكبر البنوك في وول ستريت.

ورفعت الزيادة المصاحبة لهذه الصفقات قيمة أسهم "مورغان ستانلي" السوقية لتتجاوز 130 مليار دولار، أو ما يقرب من 30% أكثر من مجموعة غولدمان ساكس المنافسة.

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وقد اتخذ رئيس Morgan Stanley خفضا مفاجئا في أجور الموظفين لعام 2019 وسط إيرادات وأرباح قياسية. كان القرار مرتبطا بجهود خفض التكاليف وجولة من تسريح الموظفين.

في عام 2020، التزم "مورغان ستانلي" بوعده بعدم إجراء تخفيضات بالوظائف لطمأنة الموظفين القلقين بشأن مسار الوباء.

بعض المنافسين الذين قدموا تعهدا مماثلا غيروا مسارهم حيث أصبح من الواضح أن المشكلات التي أحدثها الفيروس من المرجح أن تدوم لفترة أطول من الاستعداد الحالي للإبقاء على خفض التكاليف قيد الانتظار.

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