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تحذير من غولدمان ساكس بشأن الليرة التركية

الليرة التركية
الليرة التركية
اقتصاد تركيا

تحذير من غولدمان ساكس بشأن الليرة التركية

البنك المركزي يتوقع تضخما بمعدل 9.4% نهاية 2021

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رويترز

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قال غولدمان ساكس إنه يتوقع أن يدور سعر الليرة التركية بين 7 ليرات و7.5 ليرة للدولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفا أن جهود البنك المركزي لإعادة بناء الاحتياطيات قد تكبح مكاسبها.

صعدت الليرة منذ أوائل ديسمبر كانون الأول عندما قال البنك المركزي إنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية في العام الجديد وإنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مجددا إذا لزم الأمر لخفض التضخم على نحو مستدام.

وقال غولدمان في مذكرة بشأن توقعاته للأشهر الثلاثة "قوة العملة قد تقيدها في نهاية المطاف محاولة ضرورية لإعادة بناء احتياطيات (العملة الأجنبية)".

وبشأن التوقعات الخاصة بالليرة لما بين ستة أشهر و12 شهرا، كتب توم أرنولد من غولدمان أنه بين 7 و7.5، مقارنة بتوقع سابق عند 7.75 و8 ليرات بما ينسجم مع "احتمال أن يكون مدى صعود الليرة محدودا".

كان محافظ البنك المركزي قال في ديسمبر كانون الأول إن البنك يتوقع تضخما يبلغ 9.4% بنهاية 2021 ويستهدف معدلا عند 5% في 2023.

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