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فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك
تعيين الدكتور فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي
ساما

فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي

تعيين المحافظ السابق أحمد الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير

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العربية.نت

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الدكتور فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي "ساما".

كما صدر أمر ملكي آخر بتعيين المحافظ السابق للبنك الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وكان المبارك يشغل منصب وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، و"الشربا" السعودي أو المبعوث الدبلوماسي للمملكة لدى مجموعة العشرين.

وقبل ذلك تولى المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لقرابة 6 سنوات (2011 - 2016)، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2005، تسلم خلالها أيضاً رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة بين 2003 و2011.

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وكان المبارك قبل ذلك عضواً في مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في الفترة من 1998 وحتى 2003، ورئيس مجلس إدارة شركة «مورغان ستانلي السعودية» (2005 - 2011)، وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة «الملز» المالية (2000 - 2002).

وعمل المبارك مديراً عاماً لشركة «رنا للاستثمار» من 1992 وحتى 2000، وعضو مجلس إدارة «العالمية للتأمين» بين 1996 و1997.

ويحمل المبارك درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال منذ عام 1991 من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية. كما حصل على 3 شهادات ماجستير في تخصصات المحاسبة المالية والضرائب، وإدارة الأعمال، من الجامعة نفسها في عامي 1989 و1990 على التوالي.

كما حاز الدكتور المبارك على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة «ساوثرن ميثوديست» في الولايات المتحدة في عام 1982، وذلك بعد أن حاز على البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة نفسها في عام 1981.

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