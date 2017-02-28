أغلى يخت بالعالم يحمل شوارع موناكو إلى البحر

يتربع يخت شوارع موناكو The Streets of Monaco على عرش أغلى اليخوت بالعالم، اذ تبلغ قيمته نحو مليار دولار، وهو نموذج يخت لا يزال قيد الإنشاء، ومستوحى من مدينة معروفة في موناكو.

ومن المثير للاهتمام، أن الفارق في السعر بين أغلى يخت، وثاني أغلى يخت بالعالم، يبلغ 600 مليون دولار، ما يمكن من شراء 3 يخوت بنفس قيمة هذا الفارق.

وما يميز اليخت الأغلى بالعالم، الذي لا يزال قيد الإنشاء، واسمه "streets of Monaco" أن تصميمه مستوحى من مدينة موناكو وسطحه يشبه شوارعها.

ويحتوي اليخت الذي يبلغ طوله 550 قدما على Go-kart track وشواطئ خاصة، وأيضا بحيرة اصطناعية، إلى جانب ملاعب تنس، ومسابح ومطاعم.