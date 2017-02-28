بالصور.. يخت ثمنة 25 مليون دولار في معرض دبي للقوارب

حظيت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، والتي تحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيسها، باهتمام وإقبال كبيرين خلال مشاركتها في معرض دبي العالمي للقوارب 2017، حيث قدمت أسطولاً من اليخوت والقوارب يعد الأكبر في تاريخ مشاركاتها، عرضت من خلاله 16 يختاً وقارباً تُقدّر قيمتهم الإجمالية بنحو 300 مليون درهم، وتشكل أكثر من 20% من القيمة الإجمالية لليخوت والقوارب الترفيهية المعروضة في الحدث. وتعرض جلف كرافت من بين اليخوت والقوارب الموجودة في أسطولها ستة يخوت فاخرة من فئة السوبر، وثلاثة منها تمّ تدشينها عالمياً لأول مرة.

وكانت النسخة الأحدث من اليخت السوبر ماجستي 155، بطولها البالغ 47 متراً، نجم المعرض في ظهورها الأول بالمنطقة وتصل قيمته بحدود 25 مليون دولار أميركي. ويُعتبر هذا اليخت، بحضوره المهيب، الأطول في المعرض ضمن فئة اليخوت السوبر التي يتراوح طولها الإجمالي بين 24 و50 متراً.

ويتكون أسطول جلف كرافت المعروض في دورة العام الحالي من معرض دبي العالمي للقوارب من مجموعة فريدة من اليخوت والقوارب متنوعة الأشكال والأحجام من بين أحدث طرازات الشركة للعام 2017، والتي روعي في تصميمها الاعتبارات الجديدة الخاصة بارتفاعات الجسور في قناة دبي المائية التي تم افتتاحها نهاية العام الماضي لتشكل دافعاً هاماً لقطاع السياحة البحرية في دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت، إن مناسبة مرور 35 عاماً على تأسيس جلف كرافت "تحلّ في مرحلة مهمّة يمرّ بها قطاع الملاحة الترفيهية"، لافتاً إلى أن القطاع في هذه المرحلة "يشهد ارتفاعاً في الطلب على الصعيد العالمي"، وأضاف: "استطعنا طوال 35 عاماً أن نجعل التميّز نهجاً في صناعة المراكب الترفيهية، فبنينا ما يزيد على 10,000 يخت وقارب، سُلّمت إلى زبائن في جميع أنحاء العالم، كما تجاوزت الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير وبناء المرافق ما قيمته 500 مليون درهم".

وأشار الشعالي إلى أن التشكيلة الواسعة من اليخوت والقوارب التي تبنيها جلف كرافت "تلبي مختلف الاحتياجات الملاحية لمالكيها"، مؤكّداً في الوقت نفسه التزام الشركة "بمواصلة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، وابتكار المنتجات، وحلول خدمات ما بعد البيع الخاصة بالعناية باحتياجات زبائننا المميزين، لتحسين مستويات الراحة على متن مراكبنا وضمان تمتّعهم بتملّك سلس وخالٍ من المتاعب".

وكانت النسخة الأحدث من اليخت السوبر ماجستي 155، بطولها البالغ 47 متراً، نجم المعرض في ظهورها الأول بالمنطقة وتصل قيمته حدود 25 مليون دولار أميركي. ويُعتبر هذا اليخت، بحضوره المهيب، الأطول في المعرض ضمن فئة اليخوت السوبر التي يتراوح طولها الإجمالي بين 24 و50 متراً.

ولا يقتصر تميّز جلف كرافت الحرفي على اليخت السوبر ماجستي 155، إذ يبرز في جميع اليخوت التي تبنيها الشركة، ومنها أحدث إبداعاتها "ماجستي 100" الذي يقوم تصميمه بالكامل على مبادئ استغلال المساحات إلى الحد الأعلى وإيصال القدرة على الاستمتاع بالمساحات الخارجية الواقعة في الهواء الطلق إلى الأجواء الداخلية، فيما يتسم بطابع تصميم بحري يُثري المساحات الداخلية والخارجية على السواء ويُضفي عليها لمسات مذهلة من الفخامة، وذلك كله بإبداع تامّ من ستوديو التصميم التابع لجلف كرافت. وتُفسح النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف المجال لإنارة المساحات الداخلية بالضوء الطبيعي، في حين تمنح شرفتان قابلتان للتوسيع بنظام هيدروليكي على طرفي منطقة الجلوس الخلفية، الضيوف فرصة الاستمتاع برحابة إضافية خلال الجلوس في هذه المنطقة.

ويعمل اليخت ماجستي 100 بمحركي "مان" كل منهما بقوة 1,900 حصان، ويمكنه الإبحار بسرعة قُصوى تصل إلى 23 عقدة بحرية. ويُعتبر هذا اليخت السوبر الأكفأ باستهلاك الوقود في فئته، بفضل التصميم الهندسي المبتكر للبدن، ما يسمح له بالسفر مسافات أطول.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن أسطول جلف كرافت المعروض النسخة الثانية من الماجستي 110 الذي تم تدشينه العام الماضي في معرض دبي العالمي للقوارب والذي حاز على اعتراف عالمي كبير بعد عرضه في معرضي كان وموناكو. ويتضمن اليخت الماجستي 110 من ثلاثة أسطح ويتكون من 6 غرف نوم.

وتأتي هذه المشاركة القياسية من جلف كرافت في أعقاب سلسلة من المشاركات في معارض عالمية في أوروبا بينها معرض دوسلدورف للقوارب، الذي أعلنت الشركة خلاله عن إبرام شراكة حصرية مع وكالة اليخوت الفاخرة "دريتمان" العالمية الشهيرة، ومعرض موناكو لليخوت، الذي شهد إعلان الشركة عزمها الدخول في قطاع اليخوت الضخمة.