دراسة: 8500 دولار تكلفة امتلاك وتشغيل السيارة سنويا

كشفت دراسة حديثة لبنك أوف أميركا ميريل لينش أن 4 مسارات ستساهم بحل مشكال قطاع النقل في العالم وتحويله إلى قطاع خدمات.

ورغم وجود أكثر من 1.2 مليار سيارة على الطرقات اليوم، إلا أن 95%، منها متوقفة سواء في المواقف أو الزحام أو لا تستعمل في أي وقت من الأوقات. في حين تصل متوسط تكلفة امتلاك وتشغيل السيارات إلى 8500 دولار سنويا، ما يجعل هذا القطاع غير فعال بحسب بنك أوف أميركا ميريل لينش.

وقد حدد بنك أوف أميركا ميريل لينش 4 مسارات قد تسهم بحل مشاكل هذا القطاع وتحويله إلى قطاع خدمات، وهي التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات ذات القيادة الذاتية، ووسائط الاتصال بالإضافة إلى تنوع وسائط النقل التشاركية.

وأشارت دراسة مشتركة بين مجموعةBoston Consulting والمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن 29%، من المستهلكين العالمين أبدوا استعدادا واضحا لاستخدام السيارات ذات القيادة الذاتية، بينما 12% يستبعدون تماما فكرة السيارات بدون سائق.

واحتلت الإمارات مكانة متقدمة في هذه الدراسة حيث أن 38%، من المستهلكين مستعدين جدا لاستخدام السيارات الذكية، و6%، فقط رفضوا هذا النوع من التكنولوجيا.

وكانت دبي قد اعتمدت مؤخرا استراتيجية جديدة وهي "دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة" بحلول عام 2030، حيث إن 25% من رحلات التنقل في دبي ستكون ذكية وبدون سائق.