انتعاش سوق إلكترونية لبيع وشراء المجوهرات المستعملة

أصبحت تجارة المجوهرات المستعملة، المعروفة بالسوق الثانية شائعة جدا بالمنطقة، حيث تتمتع السوق بمزايا عديدة، منها إتاحة الفرصة أما الكثير من السيدات لاقتناء المجوهرات ذات العلامات التجارية الفاخرة بأسعار أقل.

وتقول فرح بعلبكي، مؤسس شركة Old but Gold التي لا تملك محلا تجارياً لكنها تبيع المجوهرات عبر المنصات الإلكترونية، إن السوق الثانية تمنح شراء المجوهرات بأسعار مغرية، موضحة في مقابلة مع قناة "العربية" أن أسعار المجوهرات المستعملة قد تصل إلى ثلثي سعرها الأصلي.

من جهتها تقول، سيلفيا فراشيا، رئيسة قسم المجوهرات والتوثيق في The Luxury Closet، إن السوق الثانية للمجوهرات تمنح المشترين تسديد الكلفة على عدة دفعات، موضحة أن الطلب على المجوهرات ذات العلامات التجارية الفاخرة عال جدا.

وقد تصل إيرادات الشركة من المجوهرات إلى 20%، جراء المتاجرة بهذه المجوهرات التي أصبحت شائعة مع انتشار وسائل البيع على المنصات الإلكترونية المختلفة.