لو لديك 60 مليون دولار.. هل ستدفعها في هذه الألماسة؟

على الرغم من اختلاف الدوافع وراء اقتناء المجوهرات سواء شرائها كهدية، أو بهدف الاستثمار، فهناك خيارات عدة لتحقيق ذلك، من بينها عالم المزادات الذي يستحوذ على اهتمام شريحة من المولعين بشراء الألماس، حيث من المتوقع أن تُعرض #ألماسة_النجم_الوردي في #مزاد Sotheby's في هونغ كونغ الشهر المقبل.

وقد يتخطى سعر هذه القطعة الفريدة التي يلامس وزنها 60 قيراطا حاجز الـ60 مليون دولار.

وتوجد أسباب عديدة قد تمكن #جوهرة "النجم الوردي" من كسر #الرقم_القياسي العالمي الحالي للألماس الوردي، في مزاد Sotheby's المرتقب في هونغ كونغ في الرابع من أبريل المقبل. فالطلب على قطع الألماس الملون النادرة يشهد نمواً عالمياً غير مسبوق.

وبحسب تصنيف المعهد الأميركي للأحجار الكريمة، تعتبر هذه الألماسة الوردية البيضاوية الشكل، الأنقى على الإطلاق والأشد لمعاناً في فئة الألماس الوردي، وهي تعرف بنوع IIA وقد استُخرجت في إفريقيا عام 1999، وكان حجمها الحقيقي يبلغ 132 قيراطاً ونصف القيراط من الألماس الخام، وتواصلت عملية صياغتها بدقة لمدة عامين لتظهر بهذا الشكل.

ويتخطى حجم "النجم الوردي" ضعفي حجم ماسة Graff Pink ذات اللون الوردي الكثيف ,والتي تحمل السعر القياسي العالمي لأي ماسة وردية في مزاد، والتي بيعت في Sotheby's Geneve عام 2010 بنحو 46 مليون دولار.

وقد جرت محاولة سابقة لبيع ألماسة النجم الوردي في المزاد قبل 3 أعوام، حيث رسا سعرها على 85 مليون دولار، لكن الفائز بها تعثر ولم يتمكن من سداد الثمن، فهل سيكون الفائز بها هذه المرة مستثمراً أم مجرد محب للمجوهرات؟ وبكم سيبيعها لاحقاً؟.