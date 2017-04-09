صدق أو لا تصدق.. سنة كاملة لحجز طاولة في مطعم فخم!

تعتبر فترة انتظار الطاولة في مطعم مشهور أمرا عاديا، وقد تطول الفترة لعدة ساعات في أيام الإجازات. ولكن قد يصبح الأمر غريبا إذا ما اضطررت لانتظار دورك في مطعم لمدة عام كامل.

يرجع كل هذا الانتظار إلى أن أكثر من 100 ألف شخص يحاولون الحصول على حجز في نفس الوقت، وهذا هو حال قوائم الانتظار في المطاعم التي تفوز باللقب الأغلى وهو صدارة قائمة "أفضل 50 مطعما في العالم" والتي تصدر عن William Reed Business Media العريقة التي تأسست منذ 150 عاما والمشهورة بمنشوراتها عن المطاعم والغذاء بشكل خاص.

هذا العام ولأول مرة منذ 13 عاما فاز مطعم أميركي بصدارة قائمة أفضل 50 مطعما في العالم.

مطعمEleven Madison Park استحوذ بأطباقه الغريبة والمبتكرة على أصوات ألف من أشهر الطباخين ونقاد المطاعم من ستة وعشرين بلدا حول العالم. حيث تضمنت آخر قائمة للعشاء في Eleven Madison Park 11 صنفا بسعر 300 دولار تقريبا.

الشهرة التي يحصل عليها المطعم الفائز قد تفوق الوصف أحيانا ومن أمثلة ذلك مطعم Noma في كوبنهاغن عندما فاز في العام 2010، حاول 100 ألف شخص الحجز عبر الإنترنت في اليوم التالي، وكان على 90%، منهم الانتظار أكثر من شهر!

أما El Celler de Can Roca الإسباني فقد تلقى موقعه الإلكتروني 12 مليون زيارة في اليوم الذي تلا إعلان فوزه، واضطر لتوظيف ثلاث أشخاص فقط ليقولوا للمتصلين الجملة التالية: "نعتذر ليست لدينا طاولة متاحة"!.

فإذا كنتم تنوون زيارة أحد هذه المطاعم الـ50 احجزوا من الآن وقد تكونون محظوظين إذا حصلتم على حجز في إجازة صيف 2018!