حقيبة نسائية سعرها 135 ألف دولار.. ماذا بداخلها؟

ربما تسمع عن الحقائب النسائية وأسعارها الخيالية، والتي تصل إلى آلاف الدولارات، إلا أن حقيبة بيركين 35 فاقت كل هذه الأرقام.

فقد حصل ذا لاكشري كلوزيت TheLuxuryCloset.com على حقيبة هيرمس بيركين 35 الحمراء المصنوعة من جلد التمساح بوروسوس والمزينة بحلي من الذهب الأبيض عيار 18 والمرصع بالألماس.

وتعتبر هذه الحقيبة من أفخم وأغلى الحقائب من مجموعة بيركين المميزة من هيرمس.

وتُباع هذه الحقيبة عادةً إلى عملاء هيرمس ثم تُباع بعد ذلك بالمزادات فقط.

وتعتبر هذه الحقيبة فريدة ونادرة، المشبك المصنوع من الذهب الأبيض ومرصع بالألماس وجلد التمساح المبهر يخلقان مزيجاً استثنائياً في هذه الحقيبة الجذابة والفخمة.

القفل الأمامي يزن 68.4 غرام ومصنوع من الذهب الأبيض عيار 18، ومرصع بأربعين ألماسة برلنتي مستديرة، بوزن 1.64 قيراط.

ويعتبر اقتناء هذه الحقيبة هدف استثماري بحد ذاته، ويعرض ذا لاكشري كلوزيت هذه الحقيبة على موقعه بقيمة 500.000 درهم إماراتي، أو ما يعادل 136 ألف دولار.

وتعتبر بيركين من الحقائب الفريدة والحصرية التي ازدادت قيمتها بحوالي 500% خلال السنوات الـ35 السابقة.

وقدر خبراء ذا لاكشري كلوزيت معدل زيادة سعر حقيبة بيركين لكل عام فكان بنفس معدل الزيادة في سعر الذهب.