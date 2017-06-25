سيارة تطير بأكثر من مليون يورو

تدغدغ فكرة أن تقلع السيارة وتحلق في السماء متخلّصة من الزحام أحلام كثير من السائقين ومعدي أفلام الخيال العلمي، لكن عقبات كثيرة ما زالت تحول دون أن يصبح هذا الحلم حقيقة.

ويمكن أن تكون إمارة دبي السباقة عالمياً في هذا المجال، مع بدء تشغيل مروحيات صغيرة تعمل بالطاقة الكهربائية في الأشهر القليلة المقبلة، بحسب ما نقلته جريدة الاتحاد عن تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي المعرض الدولي لقطاع الملاحة الجوية في مدينة لو بورجيه الفرنسية، تعرض طائرة صغيرة تتحول إلى سيارة، ومن المقرر أن تكون هذه المركبة ذات الهيكل المنتفخ من الأمام والمزودة بجناحين قابلين للطي، مطروحة للبيع في العام 2020.

وستباع السيارة الطائرة الواحدة بما بين مليون و200 ألف ومليون و500 ألف يورو. رغم ذلك تلقى مصنعوها طلبات عدة للشراء.

ويقول سيمون بندري، أحد المسؤولين عن هذا المشروع لوكالة فرانس برس "حين تحط هذه الطائرة على مدرج مطار، تصبح بعد ذلك سيارة ويمكن قيادتها على الطرقات".

وتنشط عشرات الشركات في العالم، ولاسيما الشركات الناشئة في الابتكار لتحقيق هذا الحلم الذي ربما راود كل الناس، أن تتحول سياراتهم إلى طائرات تخرج بهم من ضيق الطرقات إلى رحابة السماء.

ومن بين الشركات التي قطعت أشواطاً في هذا المجال شركة "بال في" الهولندية التي صممت طائرة مروحية صغيرة تتسع لشخصين تتحول لسيارة، ستعرض للبيع اعتباراً من العام المقبل. وفي تشيكيا، تقول شركة "نرفانا سيستمز" إنها تلقت عشرات طلبات الشراء لطائراتها المروحية الصغيرة التي تتحول إلى سيارة يمكنها أن تسير في الطرقات ولكن بسرعات ليست عالية. وستباع هذه السيارة الطائرة 300 ألف يورو.