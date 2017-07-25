استحواذ جديد في عالم الموضة.. مايكل كورس يشتري جيمي تشو

وافقت شركة "مايكل كورس"، العلامة التجارية المشهورة للسلع الفاخرة بأسعار معقولة، على شراء صانع الأحذية الفاخرة "جيمي تشو" مقابل 1.2 مليار دولار.

وقد أعلنت شركة " JAB" التي تمتلك حصة الأغلبية في JIMMY CHOO نيتها بيع الشركة في أبريل الماضي، حيث يشمل سعر الصفقة البالغ 230 بنسا للسهم، علاوة على أكثر من 36% عن سعر السهم قبل الإعلان عن عملية البيع.

وقد أدرجت أسهم JIMMY CHOO في بورصة لندن في 2014 بسعر 140 بنسا للسهم.

يشار إلى أن علامة JIMMY CHOO مشهورة بشكل خاص بالأحذية النسائية ذات الكعب العالي، تأسست في عام 1990، واشتهرت بفضل مشاهير هوليوود، إضافة إلى الأميرة ديانا التي كانت من المعجبين بتصاميمها.