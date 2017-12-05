"أوروس".. باكورة سيارات لامبورغيني بـ200 ألف دولار

كشفت شركة "لامبورغيني" لصناعة السيارات عن باكورة سياراتها الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في)، في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الرياضية الفارهة المملوكة لمجموعة "فولكسفاغن" جاهدة لاقتناص حصة في سوق سريعة النمو.

وتعتقد "لامبورغيني" أن الطراز الجديد، الذي يتم إنتاجه في مقر الشركة بإيطاليا، قد يضاعف حجم مبيعاتها السنوية إلى المثلين. وبلغ حجم مبيعات الشركة 3457 سيارة خلال العام الماضي.

ويطلق على السيارة الجديدة اسم "أوروس"، وقد تساعد الشركة في دخول أسواق جديدة واستقطاب فئات جديدة من المستهلكين لا تنجذب عادة لسياراتها الرياضية ذات الإمكانات العالية.

ومن المقرر تسليم أول سيارة "أوروس" في ربيع العام المقبل، بسعر تجزئة يبلغ 171 ألفا و429 يورو (202 ألف و903 دولارات) في أوروبا، بدون الضرائب.

وأظهرت بيانات "آي.إتش.إس ماركت" أن المبيعات العالمية من السيارات الكروس أوفر والسيارات الرياضية متعددة الأغراض ارتفعت إلى 26.47 مليون وحدة في 2016 من 7.93 مليون فقط قبل عشر سنوات.

وتوقعت "آي.إتش.إس ماركت" نمو المبيعات إلى 34.34 مليون وحدة بحلول 2020.