مفاجأة.. اكتشاف خامس أكبر ماسة في العالم تزن 910 قراريط

كشفت شركة "Gem Diamonds" النقاب عن استخراج خامس أكبر ماسة في العالم، التي تزن 910 قراريط من أحد مناجمها في "Lesotho" في جنوب إفريقيا.

وقالت الشركة إن الماسة المكتشفة من نوع "IIa" الذي يحتوي على القليل جدًا من ذرات النيتروجين، ويعد من أغلى الأحجار الكريمة.

ويشتهر منجم "Letseng" الذي تم اكتشاف الماسة فيه بأكبر وأغلى اكتشافات الألماس، ويتمتع بأعلى متوسط أسعار عالميا.

ولم تكشف الشركة عن السعر المتوقع للماسة ولا كيفية بيعها بعد، لكن سعر البيع سيعتمد على حجم وجودة الماسة بعد صقلها.

ويشكل هذا الاكتشاف بداية عام جيد لأعمال الشركة التي اكتشفت ماستين يتجاوز وزن كل منهما الـ100 قيراط الأسبوع الماضي فقط، و7 أحجار من نفس الحجم خلال العام الماضي.