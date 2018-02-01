ما الذي يدفع المطاعم الراقية في لندن لتخفيض أسعارها؟

في خطوة غير مسبوقة، اعتمد أحد المطاعم الفاخرة في لندن تسعيرة مختلفة لأطباقه بحسب أيام الأسبوع.

يهدف نموذج التسعير المشابه للفنادق وتذاكر السفر لجذب الزبائن بعيدا عن أيام نهاية الأسبوع وزيادة الكفاءة، في قطاع استطاع جذب إيرادات بـ74 مليار جنيه في عام واحد.

حيث بات بالإمكان تناول كفيار روسي بأعلى جودة بخصم 25% في أحد أرقى المطاعم بلندن ولكن بشرط أن تزور المطعم في أوقات معينة.

هذه الاستراتيجية الجديدة بدأ يتبعها مطعم بوب بوب ريكر لزيادة الكفاءة ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة.

يقدم مطعم بوب بوب ريكر في حي سوهو وجبات بريطانية روسية في أجواء فخمة وبأسعار عالية.

ولكن في خطوة غير مسبوقة، بدأ المطعم يقدم كل الوجبات في قائمة الطعام بأسعار مخفضة في أوقات معينة.

فكما في مجال السفر والسياحة، تبنى المطعم تسعيرا مرنا يقسم الأسعار إلى 3 فئات: أسعار عادية في أوقات ذات طلب عال مثل عشاء الجمعة والسبت، خصم بـ15% في أوقات عليها طلب متوسط مثل غداء الخميس و الجمعة، و خصم بـ25% في أوقات ذات طلب أقل مثل أيام الاثنين والثلاثاء.

بلغ إنفاق المستهلكين على المطاعم في بريطانيا 74 مليار جنيه عام 2016 بحسب الإحصاءات.

ولكن تقرير لـPwc حول مجال المطاعم، يحذر من الضغوط على إنفاق المستهلكين مع ارتفاع التضخم ومن تراجع الجنيه الإسترليني جراء بريكسيت، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف السلع والأغذية خاصة المكونات المستوردة.

وترجع فكرة التسعير المرن إلى التباين الحاد ما بين عدد العملاء خلال فترة العشاء في يوم مثل السبت الذي قد يصل فيه العدد إلى 400 عميل مقارنة بنحو 40 عميلا فقط يوم الاثنين.

وتعتبر الخطوة جريئة نظرا لتردد عدد كبير من المطاعم الراقية في تخفيض أسعارها خشية من أيّ أثر سلبي على مظهر الرُقي والنخبوية.

إلى جانب نظام التسعير المرن، يشدد الخبراء على أهمية تبني المطاعم التكنولوجيا لمواكبة التحديات.

فإلى جانب التواصل الاجتماعي مع العملاء واستخدام منصات مثل open table للحجز الإلكتروني، تقدم تطبيقات مثل "توك" فرصة شراء "تذكرة" لحجز طاولة بمطعم فاخر في أوقات مزدحمة بشرط أن تدفع وديعة مسبقا ما يقلل من إلغاء الحجوزات ويضمن الإيرادات.

وأمّا تطبيق Yoyo Wallet، فيوفر خدمة الحجز والدفع الإلكتروني إضافة إلى إمكانية طلب الوجبات مسبقا.