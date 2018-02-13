"غوتشي" تتخطى "هيرميس" بمبيعات فاقت 6 مليارات يورو

واصلت آخر ابتكارات"غوتشي" تحت المصمم Alessandro Michele الذي أعاد تصميم خطوط الأزياء لدى الشركة جذب المستهلكين الشباب، لتتفوق إيراداتها على منافستها "هيرمس".

فقد نمت مبيعات GUCCI بنسبة 45%، في الربع الأخير من العام الماضي إلى 6.2 مليار يورو، في حين بلغت مبيعات Hermes5.5 مليار يورو عالميا.

أما Kering الشركة الأم لـ GUCCIو Saint Laurent وBalenciaga فقد شهدت تضاعف أرباحها الصافية في 2017 إلى 1.8 مليار يورو مع تركيز تصاميمها على الشباب وجيل الألفية، مع الإشارة إلى أن جيل الألفية ساهم بنسبة 85% من النمو في مبيعات السلع الفاخرة العام الماضي بحسبBain & Co.