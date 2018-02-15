هل يغير فيلم "بلاك بانثر" تركيبة النجاح لصناعة الأفلام؟

بعد 20 عاما على غياب العرق الأسود عن أدوار البطولة الخارقة في السينما أي منذ فيلم بلايد عام 1998، بدأ فيلم Black Panther" " بتحطيم الأرقام القياسية حتى قبل طرحه في دور السينما، وذلك بفضل الاهتمام الذي أثاره لكونه يتمتع بطاقم ممثلين رئيسيين من العرق الأسود، ومن النساء تحديدا، وبالتالي فهو يعالج موضوعين مهمين هما المساواة العرقية وتمكين النساء.

وقد أصبح "Black Panther " وهو من إنتاج شركة مارفل، أكثر فيلم يتم التغريد عنه على تويتر من خلال أكثر من 5 ملايين تغريدة!

كما أنه يتجه إلى تحطيم الأرقام القياسية للأفلام التي تطلق في شهر فبراير حيث من المتوقع أن يحصد أكثر من 165 مليون دولار في أول أربعة أيام من عرضه في أميركا الشمالية، أي أنه سيجني أكثر من 80% من تكلفته التي تقدر بـ200 مليون دولار.

بذلك، سيتفوق على فيلم Deadpool الذي يحتل المرتبة الأولى حاليا بحصده أكثر من 152 مليون دولار عندما أطلق في دور السينما في فبراير 2016 .

إضافة الى ذلك، تشير التوقعات إلى أن فيلم "Black Panther " قد يكون ضمن أضخم وأهم خمسة أفلام للأبطال الخارقين على الإطلاق.

وحاليا، يحتل فيلم The Avengers أيضا من مارفل المرتبة الأولى من حيث الإقبال على شبابيك التذاكر لهذا النوع من الأفلام بأكثر من 207 ملايين دولار يليه فيلم Avengers: Age of Ultron بمئة وواحد وتسعين مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة Captain America: Civil War بمئة وتسعة وسبعين مليون دولار.

ليس ذلك فحسب وإنما "Black Panther" حاصل حتى الآن على نسبة رضى لدى من شاهده في العرض المسبق بلغت 98% على موقع Rotten Tomatoes أعلى نسبة رضى لأي فيلم من مارفل سبقه.