منطقة الأزياء في "دبي مول".. تجربة تسوق 5 نجوم

افتتحت #إعمار توسعة منطقة الأزياء في #دبي_مول مع منافذ لأكثر من 150 علامة تجارية.

وكانت "إعمار" قد بدأت بتوسعة "دبي مول" في إطار خطة لإضافة مليون قدم مربعة إلى "منطقة الأزياء" تضم مجموعة من المتاجر العصرية، والمرافق الترفيهية، والشقق الفاخرة متكاملة الخدمات، إلى جانب طيف واسع من خيارات الضيافة.

وتهدف "إعمار" من خلال عمليات توسعة المول إلى تمهيد الطريق لاستقبال أكثر من 100 مليون زائر، مع العلم أن "دبي مول" استقبل خلال العام 2017 أكثر من 80 مليون زائر للعام الرابع على التوالي.

وتتيح التوسعة الجديدة لمحبي الموضة والمهتمين بمواكبة أحدث توجهات عالم الأزياء، فرصة الاختيار من بين مجموعة حصرية من المفاهيم الجديدة التي يقدمها رواد تجارة التجزئة الفاخرة في العالم، إضافة إلى التعرف على علامات تجارية تتواجد للمرة الأولى في الشرق الأوسط عبر متاجرها الجديدة في "دبي مول".

وتتميز منطقة الأزياء بتصاميمها المعمارية الفريدة، وتنتشر في أرجائها تشكيلة من الأعمال الفنية العالمية لتقدم بذلك تجربة تسوق من فئة الخمس نجوم، لا مثيل لها على مستوى المنطقة.

ويعد "دبي مول" أكبر وجهات للتسوق والترفيه في العالم، وهو جزء من #وسط_مدينة_دبي، أبرز مشاريع "إعمار" التي تقوم بعدد من مشاريع التوسعة فيه.

وتصل مساحة المركز التجاري الأرضية الداخلية إلى 5.9 مليون قدم مربعة، ويشتمل على إجمالي 3.77 متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، إلى جانب 1200 منفذ بيع بالتجزئة، بما في ذلك اثنان من المتاجر الرئيسية متعددة الأقسام: هي غاليري لافاييت وبلومينغدايلز، عدا ما يزيد عن 200 منفذ لتقديم الأطعمة.

ومن الأقسام التجارية الأخرى في المول "السوق"، وهو قسم مُصمم بأناقة وبه متاجر للمجوهرات ومنافذ لبيع الإكسسوارات والملابس العربية التقليدية ومتاجر المصنوعات اليدوية وغيرها.