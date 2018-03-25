وصول إصدار محدودة من "مازيراتي" الفاخرة إلى الإمارات

وصلت نسخ محدودة من سيارات #مازيراتي_كواتروبورتيه GTS غران سبورت، من الإصدار المحدود #نريسيموإلى صالات عرض الطاير للسيارات، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات مازيراتي في دولة #الإمارات.

وقامت "مازيراتي" بإنتاج 50 سيارة فقط من الإصدار المحدود لنسخة نريسيمو، خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط واليابان.

وعلق مارتينو بيكوتي، مدير أول العلامة التجارية مازيراتي بشركة الطاير للسيارات قائلاً: "تتمتع سوق الإمارات بشغف كبير تجاه السيارات لا سيما الإصدارات الخاصة المحدودة والمميزة، والتي تعد فرصة حصرية لعدد محدود من العملاء لاقتناء سيارة مازيراتي كواتروبورتيه الفاخرة بنسخة نريسيمو".

ويبلغ سعر سيارة مازيراتي كواتروبورتيه بنسخة نريسيمو 649,950 ألف درهم إماراتي.

وولدت "نريسيمو" كنسخة خاصة من سيارات مازيراتي لتسلط الضوء على أدائها، وتجسد مازيراتي كواتروبورتيه GTS غران سبورت بنسخة نريسيمو عامل الأناقة في تصميم السيارة الخارجي بفضل الطلاء باللون الأسود الداكن الذي يعزز الطابع الرياضي للسيارة.

وتم دمج اللون الأسود الداكن مع تقليمات بلاك بيانو ذات اللون الأسود على الشبك الأمامي، فضلاً عن المصدات ورؤوس العوادم التي تعزز طابع الأناقة، وأيضاً تغلف أناقة اللون الأسود إطارات النوافذ وألواح الشبك الأمامي الرأسية، وتكتمل تلك اللوحة الأنيقة مع المصدات الرياضية الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى إطارات تيتانو قياس 21 بوصة، ووسائد مكابح مطلية باللون الأحمر بالإضافة إلى باقة الكربون الخارجية.

وتأتي سيارة مازيراتي كواتروبورتيه GTS غران سبورت بنسخة نريسيمو بمقاعد رياضية كهربائية ذات 12 وضعية، وألياف الكربون وذراع نقل السرعة، فضلاً عن عتبات الأبواب وعجلة قيادة رياضية من الكربون وشارة نريسيمو وبطانة السقف الكانترا، ويغلف الجلد الأسود المقصورة الداخلية مع تطريزات أنيقة باللون الأحمر، فضلاً عن علامة الرمح ثلاثي الرؤوس المحفورة على مساند الرأس.

وتضم السيارة محرك V6 ونظام قيادة كهربائي لتمكين أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة الجديدة.