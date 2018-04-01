صناع المجوهرات والساعات يعرضون جديدهم في الإمارات

تقام في #الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 7 أبريل الجاري، فعاليات الدورة الـ44 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" بمشاركة نحو 500 شركة وعلامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية من 25 دولة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة #الشارقة.

ويشهد المعرض مشاركة نخبة من الشركات والعلامات التجارية الشهيرة في صناعة المجوهرات والساعات من المملكة المتحدة واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية وباكستان والأردن والبحرين، وتركيا وتايوان واليمن، إلى جانب عشرات الشركات الإماراتية.

وتشارك الهند بأكبر جناح وطني في المعرض، حيث يضم الجناح الهندي تحت مظلته 60 شركة تعرض أحدث منتجاتها لهذا الموسم من مجموعات المجوهرات التقليدية والمعاصرة، فيما حلت هونغ كونغ ثانية في عدد العارضين ضمن جناحها الوطني بـ 58 عارضاً، إلى جانب أجنحة أخرى لعديد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات من أبرزها إيطاليا وماليزيا وسنغافورة ولبنان وتايلند.

وذكر سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز "إكسبو الشارقة"، إن#معرض_الشرق_الأوسط_للساعات_و_المجوهرات يُعدّ من الفعاليات التجارية الرئيسية بالنسبة لأسواق المجوهرات والساعات الفاخرة على المستويين المحلي والإقليمي، وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات التي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث شراء المجوهرات، والمرتبة الأولى من حيث معدل الشراء للشخص الواحد.

ويشغل الحدث معظم مساحات العرض في "مركز إكسبو الشارقة"، ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع.

يعمل الحدث على استقطاب أعداد كبيرة ومتنامية من الزوار منذ انطلاقته، حيث بلغ عدد زوار المعرض في دورته السابقة 61456 زائراً.