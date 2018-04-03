Audi A8.. السيارة الأكثر فخامة عالمياً للعام 2018

فازت #أودي A8 بلقب سيارة العالم الفاخرة للعام 2018 خلال حفل توزيع الجوائز في#معرض_نيويورك_للسيارات.

وكانت لجنة التحكيم مكونة من 82 مراسلاً ومتخصصاً في عالم السيارات منتمين إلى 24 دولة مختلفة، حيث شاركوا في التصويت على الطرازات الفائزة بجوائز سيارة العالم لهذا العام، وراعوا في قراراتهم معايير ضمت النداء العاطفي، وراحة المسافرين وسلامتهم، إلى جانب الجوانب البيئية وأداء القيادة وارتباط السعر بالأداء.

وتمكنت أودي A8 من التفوق على منافساتها في الجولة النهائي، حاصدة بذلك الفوز التاسع للعلامة في جوائز سيارات العالم.

وقال بيتر ميرتنز، عضو مجلس إدارة أودي للتطوير: "هذه الجائزة هي مفخرة حقيقية لنا، ونحن نعتبر طراز أودي A8 محرك الابتكار الرئيسي لكامل أعمالنا، فهو يحقق دائما معايير جديدة في هندسة السيارات، كان آخرها إضافة نظام التحكم المبتكر العامل باللمس، والنظم الكهربائية المتسقة وواسعة النطاق، والشروط التقنية للقيادة الآلية”.

ويتم تصنيع Audi A8 في مصنع أودي نيكارسولم، وستكون متاحة لدى الوكلاء في الشرق الأوسط ابتداءً من نهاية أبريل، وتشتمل المركبة على معدات متطورة مثل المصابيح الأمامية HD Matrix LED مع ضوء ليزري، ونظام توجيه ديناميكي، وباقة المقاعد الخلفية المريحة مع وظيفة تدليك القدم!