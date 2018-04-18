"هواوي" تطرح هاتفاً مدعوما بالذكاء الاصطناعي بضعف سعر "آيفون X"

أصبح هاتف Porsche Design Huawei Mate RS متوفراً في الصين، وهو الهاتف الذي أعلنت عنه مجموعتا #هواوي لأعمال المستهلكين و #بورشه_ديزاين نهاية الشهر الماضي خلال الحدث الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

ويمزج Porsche Design Huawei Mate RS بين الفخامة في التصميم والأداء رفيع المستوى، حيث يحمل العديد من المزايا فهو أول هاتف ذكي في العالم يأتي مع ماسح بصمة مزدوج حيث يحمل مستشعر بصمة الإصبع على الخلف، ومستشعر آخر لبصمة الإصبع مدمج بالشاشة نفسها، لتعزيز سهولة الاستخدام.

ويأتي الهاتف بتصميم مستوحى من تصاميم "بورشه"، التي تشتهر بحرفيتها العالية في تصميم الحواف المنحنية بالغة النعومة. وباستخدام التصنيع المتطور تم الحصول على هيكل يعكس اللمسة الكلاسيكية لتصميم بورشه باللون الأسود واللون المعدني.

ويحمل الهاتف شاشة OLED منحنية بمقاس 6 إنش بنسبة عرض إلى ارتفاع ‎18:9‎، ودقة تبلغ ‎2880 x 1440‎ بكسل، أما بالنسبة للكاميرا فهو يحمل كاميرا بثلاثة عدسات من "لايكا" مثل تلك الموجودة في هاتف هواوي بي 20 برو، وتدعم ميزة التكبير والتصغير حتى 5 مرات، مع وضع مخصص لتصوير الفيديو بدقة 4K، حيث تقدم تسجيل فيديو فائق بطيء الحركة بمعدل 960 إطارًا/الثانية، مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل بفتحة عدسة ‏f/2.0.

بالإضافة إلى تقديم خصائص تصوير مبتكرة تشمل تقنية Master AI وهي مهارات تصوير احترافية تُدار بالذكاء الاصطناعي، وأيضاً تقنية HUAWEI AIS المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل تثبيت الصور.

وبالنسبة للأداء يقدم Porsche Design Huawei Mate RS أداء فائقاً مدعوماً بتقنية الذكاء الاصطناعي حيث يعمل بمعالج Kirin 970 الذي يتضمن وحدة معالجة عصبية NPU مخصصة وواجهة مستخدم EMUI 8.1، من أجل الاستجابة بشكل أسرع لكل مهمة.

وتأتي النسخة التي تحمل ذاكرة وصول عشوائي بمساحة 6 غيغابايت ومساحة تخزينية 256 غيغابايت بسعر 2100 دولار، ويتوافر الهاتف باللونين الأسود والأحمر لأول مرة.