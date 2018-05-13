بيوت عائمة في دبي بـ 15 مليون درهم

في داخل منطقة جزر العالم، الفريدة من نوعها، تتوفر في دبي حياة معيشية كاملة في عالم البحار، ليكون الحد الفاصل بينك وبين المياه، وأنت داخل منزلك، جدار زجاجي تطل منه على الشعب المرجانية بين الأسماك والأمواج التي ترتطم بمجموعة من الفلل تحميها حلقات ضخمة من كاسر الأمواج.

وتتكون المنازل العائمة على سطح الماء في دبي، من 3 طوابق وتكييف لكل طابق يناسب الاحتياجات الفردية وتحتوي هذه المنازل على نوافذ زجاجية تتيح الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وتزود كل فيلا بحديقة صناعية من المرجان البحري بمساحة 495 قدما مربعة، وتبلغ أسعار بعض أنواع الفلل نحو 15 مليون درهم.

وكانت شركات عدة مطورة لتصاميم فلل المشروع، أعلنت منذ سنوات، عن إنشاء فلل عائمة في دبي، واليوم جرى بيع العديد منها، فيما يجري تسويق العديد من الفلل لدى عدد من شركات العقارات الفخمة، وتتوفر القليل من الوحدات للبيع بأسعار مختلفة لكنها باهظة.

وفي مشروع "فلل أوروبا" داخل منطقة جزر العالم، تمتد الفلل العائمة على مساحة 1700 قدم مربعة بتطوير من شركة "كليندينست" الألمانية، وتتكون كل فيلا من 3 طوابق، وسيكون الطابق السفلي تحت الماء، تخدمها مارينا لليخوت، فضلاً عن جسور عائمة.

وتشكل هذه الفلل العائمة في دبي، فرصة استثمارية جذابة في السوق العالمية لمنازل العطلات، لا سيما أن مشروع العالم هو المشروع الوحيد في دبي المخصص بالكامل لتملّك منازل العطلات، وهو ما يعني أن المستثمرين سوف ينعمون براحة البال، لكون استثماراتهم لن تقع قرب مرافق سكنية أو تجارية.