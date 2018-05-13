"ذا رويال أتلانتس".. وحدات سكنية تبدأ من 7 ملايين درهم

تحدث تيموثي كيلي، المدير العام في منتجع أتلانتس النخلة في دبي، عن المشروع الجديد "ذا رويال أتلانتس" الذي يشمل شققا فندقية، إضافة إلى وحدات سكنية يبدأ سعرها من 7 ملايين درهم.

وقال كيلي في مقابلة مع "العربية" إن الحماس كبير حيال مشروع "ذا رويال أتلانتس"، وهو مبنى مكون من 46 طابقا، ويشمل 780 غرفة وأجنحة فندقية، و232 وحدة سكنية، إلى جانب 94 بركة سباحة منفردة.

ويقع مشروع "ذا رويال أتلانتس" في جزيرة النخلة، ويبلغ طوله 185 مترا، أي ضعف طول فندق أتلانتس نفسه.

وأكد أن العمل جارٍ على بيع الوحدات السكنية التي تشمل شققا مكونة من غرفتين أو ثلاث أو أربع أو خمس غرف نوم، ويتراوح حجم الوحدات بين 130 مترا مربعا و1500 متر مربع، وما يميز هذه الشقق هو أنها مختلفة، حيث هناك 82 تصميما.

كما يوفر "ذا رويال أتلانتس" مطاعم مميزة، وأيضا يقدم بركة سباحة موجودة على مسافة 100 متر فوق سطح الأرض، إلى جانب المرفق الرياضي والصحي، والحدائق على الأسطح.

كما بإمكان نزلاء "ذا رويال أتلانتس" المقيمين بالوحدات السكنية استخدام خدمات ومرافق فندق أتلانتس.

وأشار إلى بدء بيع الوحدات العام الماضي، والمبيعات حتى الآن تفوق توقعاتنا، ونستمر ببيعها بقوة، وبذلك نوفر منتجا فريدا من نوعه من ناحية الجودة والموقع، ويختلف عن المشاريع الأخرى.