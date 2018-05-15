فولفو تعيد صياغة مفهوم السيارات الفاخرة بـS90 Ambience

كشفت مجموعة فولفو للسيارات النقاب عن S90 Ambience Concept التي تعتبر التجربة الحسية الأولى من نوعها في هذا القطاع، حيث تقوم بمزامنة المرئيات مع الصوت والرائحة، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم السيارات الفاخرة.

وتمت صناعة S90 Ambience Concept التي سوف يكشف عنها النقاب في معرض بكين للسيارات في الصين، وفق قاعدة أحدث طرز فولفو S90 Excellence السيدان الفاخرة، ذات المقاعد الثلاثة، وتركز على الركّاب الذين يجلسون في المقعد الخلفي.

وبإمكان الركاب إضفاء الطابع الشخصي الذي يرونه مناسباً لهم على الجو في السيارة، باستخدام تطبيق هاتف ذكي حدسي لاختيار واحد من سبعة مواضيع مرئية متزامنة مع الصوت والرائحة.

وقال روبن بايج، رئيس قسم التصميم في فولفو للسيارات: "إن Ambience Concept تعيد صياغة مفهوم الرفاهية عبر أخذها إلى ما هو أبعد من الخيارات الملموسة، وهو ما يجعلنا نبتكر السيارة التي ترتبط مباشرة بالأحاسيس، ويستكشف التصميم الجديد كيف يشعر الناس داخل السيارة، ويمكّنهم من التحكم بمزاجهم ورفاهيتهم”، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ويحول العنصر المرئي سقف السيارة وفقاً للموضوع الذي يقع عليه الاختيار، بما في ذلك منظر الشفق القطبي والغابة الاسكندنافية وبحيرة البجع والأرخبيل والمطر، وكلٌ منها يوفر تدرجاً مزاجياً متنوعاً ابتداءً من الاسترخاء وصولاً إلى تحفيز النشاط، إضافة إلى الأجواء الليلية التي تشعر الراكب بحالة من الاسترخاء والتحرر، كما أنها تمنحه دفعة من الانتعاش وترفع مستوى طاقته.

ويتم تشغيل الصوت المتزامن مع أفضل نظام صوت تم ابتكاره من قبل Bowers &Wilkins، والذي يتضمن مكبرات صوت صغيرة في مساند الرأس للحصول على تجربة سمعية غامرة، ويتم مطابقة كل سمة مع واحدة من بين الروائح الأربع التي تم ابتكارها من قبل Byredo وتنتشر بشكل متوازن بحسب بوابة الكونسول المركزي.

وأضاف بايج: "نحن معروفون باتباعنا نهجاً يتمركز بالدرجة الأولى حول العنصر البشري خلال قيامنا بأعمال التصميم، وأيضاً كوننا رواداً في مجال صناعة التكنولوجيا المتقدمة التي تعنى مباشرة بالسلامة، و Ambience تعزز ذلك، وتظهر مدى تركيزنا الأوسع على الاهتمام بالإنسان، والذي يبدأ بالسلامة امتداداً إلى الرفاهية الشاملة أيضا، وفي الوقت الذي تعمل فيه على إطلاق S90 Ambience كمفهوم، فإن فولفو للسيارات تطمح إلى جعلها متوفرة في سيارات S90 Excellence من أجل تعزيز عرض Excellence خصوصاً في الصين".

يشار إلى أن #فولفو باعت أكثر من 100 ألف سيارة في الصين للمرة الأولى في العام 2017، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحقيقها نمواً ومبيعات قياسية للسنة الرابعة على التوالي، وتعتبر الصين أكبر سوق موحدة لفولفو للسيارات، وأكبر سوق لطرز "S90" السيدان.

من جهته، قال مارتن أندرسون، مدير المنتجات التجارية في قسم المركبات الخاصة في فولفو، والمسؤول عن مجموعة "Excellence": “لقد تم ابتكار Ambience Concept بالدرجة الأولى خصيصاً للسوق الصينية، كما يوفر تبايناً مع أنماط حياة المدن الصينية المحمومة في بعض الأحيان، وسوف تعزز S90 Ambience Concept قيمنا التجارية في هذه المنطقة المهمة”.