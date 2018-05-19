أغنى رجال العالم يرمم قصره بـ12 مليون دولار فقط

ثروة مؤسس موقع #أمازون جيف #بيزوس التي تقدر بـ130 مليار دولار، تعني أن كل دولار واحد باستطاعة شخص عادي إنفاقه يعادل بالنسبة له 88 ألفاً، بالتالي فهو غني لدرجة أن تجديد قصره الواقع في واشنطن بتكلفة باهظة تصل إلى 12 مليون دولار، لن يرهق ميزانيته.

وفي عام 2016، دفع بيزوس مبلغ 23 مليون دولار لقاء شراء عقار ضخم في حي كالوراما بالعاصمة الأميركية، الذي يقطن فيه كل من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وابنة الرئيس الحالي إيفانكا ترمب وزوجها غاريد كوشنر.

وهو عبارة عن مجمع منعزل مساحته تبلغ 27 ألف قدم مربعة على ضفاف بحيرة واشنطن.

وتمت الموافقة على خطط تجديد المنزل الضخم في سبتمبر، وهي الآن قيد التنفيذ. وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن الشركة الهندسية تقدر أن تستكمل التجديدات بحلول ديسمبر.

وفي حين لا يبدو أن قصر أغنى رجل في العالم يوفر الكثير من الخصوصية في جزئه الأمامي، حيث اتخذ في السابق متحفاً للنسيج لحوالي قرن من الزمن، إلا أنه يضم هيكلين منفصلين مع فناء خلفي واسع.

وبين الهيكلين، تتوزع مجموعة من خمس غرف للمعيشة وصالات، وثلاثة مطابخ، ومكتبتين، وصالتي تدريب رياضي، و25 حماماً، و11 غرفة نوم!