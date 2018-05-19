برج "الآيباد" يستعد لفتح شققه "الذكية" في دبي

بعد مرور أكثر من عقد على بدء تشييده، يقترب برج The Pad، والذي قام المهندس المعماري، جيمس لو في هونغ كونغ باستيحاء تصميمه من جهاز "آيباد" لشركة "أبل"، من فتح أبوابه هذا العام، بحسب ما نشره "بزنس إنسايدر".

المبنى الذي انطلق بناؤه في منطقة الخليج التجاري في #دبي عام 2006، هو تتويج لنهج معماري ثوري، يدمج بين التكنولوجيا والبرمجيات والهندسة المعمارية، لإنشاء هياكل أكثر استجابة لاحتياجات الناس في البيئة المعاصرة.

ويحتوي البرج المكون من 24 طابقاً على 231 شقة "ذكية" تشتمل على جدار عرض للواقع الافتراضي، قادر على تغيير المواقع، وحمام يقدم تحليلاً لصحة السكان في الوقت الفعلي، ويعرض تقارير طبية على المرآة، كما تستخدم العلامات التفاعلية بدلاً من المفاتيح، وتتميز الشقق بقدرتها على التكيف مع البيئة.