إذا كنت تمتلك هذا المبلغ.. فأنت ثري!

وضع الأميركيون رقما على السعادة، حيث أظهر مؤشر الثروة الحديثة أن #الأميركيين يرون أن امتلاك 1.4 مليون دولار، يجلب الراحة النفسية، مقارنة مع 1.2 مليون دولار العام الماضي.

وهم يرون أن حيازة صافي دخل بما متوسطه 2.4 مليون دولار هو دلالة على الثراء.

أما معنى "الثراء"، فعرفه 11% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع بـ "امتلاك الكثير من المال".

كشف الاستطلاع، الذي شمل أميركيين تتراوح أعمارهم بين 21 و25 عاما، عن معان جديدة للثراء، إذ إن 41% يرى أن الأكل في المطاعم أو طلب الطعام يمنحهم الشعور بالثراء في حياتهم اليومية.

حتى الاشتراك بخدمات مثل " Spotify " و " Amazon Prime" و " Netflix# " الذي لا تتجاوز رسوم اشتراكه الشهري 10 دولارات، تعطي ثلث الأميركيين خصوصا من جيل الألفية شعورا بالثراء.

أظهر هذا الجيل تفاؤلا حيال مستقبله المالي، حيث يتوقع 64% منه أنهم سيصبحون أثرياء خلال حياتهم، مقارنة مع 22% من جيل الـ Baby boomers الذي اعترف أكثر من نصفه بأنه ليس لديه خطة مالية لأنه ليس لديهم ما يكفي من المال ليحتاج إلى خطة.