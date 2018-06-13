بيع حقيبة "هيرمس بيركن" مستعملة بـ 217 ألف دولار

بيعت حقيبة نسائية مستعملة من طراز "هيرمس بيركن" Hermes Birkin بسعر قياسي في سوق المنتجات الفاخرة في لندن، بلغ نحو 217 ألف دولار، وهو مستوى مرتفع لحقيبة يجري بيعها في مزاد في أوروبا.

وتجاوز سعر البيع السعر المعلن أساسا والذي يتراوح ما بين 230 ألف دولار و200 ألف دولار.

ويبلغ عمر الحقيبة المصنوعة من جلد التمساح 10 سنوات، وتتمتع بقفل مرصع بالذهب الأبيض والماس.

يذكر أن مبيعات #الحقائب_الفاخرة بلغت في السوق الثانوية العام الماضي 17 مليون دولار، بحسب بيانات مزادات كريستيز، من بينها 19 حقيبة حصلت كل منها على أكثر من 100 ألف دولار في المزاد.

وتأتي حقائب #هيرمس على رأس القائمة من حيث الأسعار التي تجلبها في السوق الثانوية نظرا لجودة المصنعية اليدوية وفخامة المكوّنات.