خيارات عدة ستكون متاحة للرجال من محبي الموضة.. ما هي؟

أخبار سارة للرجال من محبي #ابتكارات_الموضة، حيث يعمل المصممون حاليا على توسيع نطاق منتجاتهم للتركيز على اهتمامات الرجال بشكل أكبر.

إذ من المتوقع أن تشهد #مبيعات_أزياء_الرجال تسارعا في النمو، سيتفوق على نظيرتها النسائية خلال السنوات القليلة المقبلة.

عندما نتكلم عن الموضة عادة ما نفكر بآخر الصيحات النسائية، إلا أن الاهتمام المتزايد بالمظهر من جانب الرجال وتنامي دور منصات التواصل الاجتماعي بدأ يغيّر المعادلة ويدفع دور الأزياء لتطوير منتجات تتناسب مع الطلب المتزايد، لا سيما من فئة الشباب.

حيث أشارت دور #Balenciaga إلى أن الموضة الرجالية من أهم العجلات التي تدفع مبيعاتها.

في حين تمثل أزياء الرجال ما بين 5 إلى 7% من إيرادات Vuitton# بحسب تقديرات المحللين.

ولا تزال الملابس النسائية تمثل الحصة الأكبر من سوق الملابس والأحذية البالغة قيمتها 1.7 تريليون دولار عام 2017، حيث تمثل الملابس الرجالية أقل من ربع هذه السوق بحسب بيانات يورومونيتور.



مع ذلك، تتنبأ شركة الأبحاث بأن النمو في أزياء الرجال سيتفوق على النساء بين عامي 2017 و2022 ومن المتوقع أن تسجل مبيعات الأزياء الرجالية نموا سنويا مركبا بـ2% .

هذا وتتركز اهتمامات الشباب بشكل أكبر على الملابس غير الرسمية والأحذية، والتي بطبيعتها تحمل ربحية أقل من الملابس الرسمية.

ولا تقتصر هذه التطورات على دور الموضة المشهورة وإنما أيضا على مصممين جدد ظهروا على الساحة جاؤوا من خلفيات رياضية أو فنية.