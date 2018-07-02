بيع ورقة بـ 250 ألف دولار.. ماذا كُتب عليها؟

بيعت الورقة التي كتبت عليها كلمات أغنية Born to Run بقيمة 250 ألف دولار في الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى بيع النسخة الأصلية التي كتبت عليها كلمات أغنية Born to Run للمغني الأميركي الشهير Bruce Springsteen التي أصدرها قبل 43 عاما في مزاد Sotheby's دون أن يتم الإعلان عن المشتري.

ويشمل سعر البيع عمولة لـ Sotheby's بقيمة 50 ألف دولار.

يذكر أنه تم بيع النسخة الأصلية التي كتبت عليها كلمات أغنية Born to Run سابقا عام 2013 بمبلغ 197 ألف دولار في نفس المزاد.

وكانت الورقة عرضت في وقت لاحق في مكتبة David Rubenstein النادرة للكتب والمخطوطات في جامعة Duke.